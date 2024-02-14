ما هو تردد قناة كراميش المجاني القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ؟

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رياض - احمد صلاح - يتصدر تردد قناة كراميش قائمة قنوات الأطفال المجانية التي تبث على مدار اليوم بدون توقف، حيث تقدم القناة عبر شاشتها الفضائية كل ما ينجذب له الأطفال ويلائم الفئة العمرية والفكرية والاستيعابية، وتهتم القناة بترسيخ السلوكيات والعادات الحسنة في الصغار من خلال الأغاني والأناشيد الهادفة التي تعزز من السلوكيات الحسنة وتنفر من السلوكيات السيئة مثل أنشودة لازم نحكي بسم الله وأناشيد الطيور وأناشيد مدح النبي وقصص وحكايات وألعاب الأطفال وأغنية يا أحفادي وأغنية دق دق مين على الباب، هذا بالإضافة إلى جانب تعليمي للأطفال لتعلم الحروف والأرقام والألوان.

تردد قناة كراميش الجديد نايل سات

يستحوذ تردد قناة كراميش الجديد على نسب مرتفعة في البحث والمشاهدة ضمن قائمة قنوات الأطفال المجانية، وتقدم القناة محتوى متواصل بلا توقف وبجودة عالية في البث بدون تشويش وهو ما تحرص عليه إدارة القناة من حين لآخر، والجدير بالذكر أن القناة من ملكية المطرب وسيم عواد الذي اعتدنا ظهوره عبر شاشة القناة ضمن مقاطع الأغاني والأناشيد الطفولية هذا إلى جانب تفاعل ومشاركة من الأطفال مثل بشرة عواد وزينة عواد ونغم الغيث ولين الغيث ونتالي مرايات، ولاستقبال القناة يتم استخدام الإحداثيات التالية:

تردد القناة: 11430.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي – رأسي V

تردد قناة كراميش القمر الصناعي عرب سات

انطلقت قناة كراميش عام 2009 ميلادي من داخل دولة الأردن، وقد حرصت القناة على زرع وترسيخ السلوكيات والآداب ضمن المحتوى الخاص بالقناة، وتتميز القناة بطاقم عمل مميز ومبدع يحرص على تقديم وتنوع المحتوى لإمتاع الطفل قدر الامكان، ولاستقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات الذي يغطي الوطن العربي يتم استخدام الإحداثيات التالية: