انت الأن تتابع خبر مش هتقدر تغمض عينيك.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 عبر النايل والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد تردد قناة روتانا سينما من القنوات الفضائية التي اهتمت بعالم السينما المصرية ويتابعها العديد من الأشخاص في الوطن العربي، نظرا لتقديمها باقة قوية من الأفلام الحصرية والقديمة على مدار ال 24 ساعة وبجودة عرض عالية، والمميز بها قصر الفقرات الإعلانية والمحتوي مجاني دون أي رسوم أو اشتراكات، ولمعرفة بيانات التردد الخاص بها وطريقة التحميل تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة روتانا سينما

نوافيكم اليوم تردد قناة روتانا سينما، وذلك من أجل تسهيل عملية استقبالها على الجهاز الخاص بها، كل ما هو عليكم أن تكونوا بدراية عن البيانات التالية:

تردد القناة عبر النايل سات

التردد هو 11843.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

التردد عبر العرب سات

التردد هو 12226.

الاستقطاب هو أفقي .

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

خطوات تحميل قناة روتانا سينما

قمنا بتوفير لكم خطوات بسيطة يمكنكم من خلالها ضبط قناة روتانا سينما الجديد 2024 على الجهاز الخاص بكم، كل ما هو عليكم اتباع الآتي:

في البداية نستخدم جهاز الريموت الخاص بالرسيفر ومن ثم النقر على زر القائمة الرئيسية.

اختيار تثبيت ومنها تثبيت يدوي.

كتابة بيانات التردد بالتفصيل كما هي موضحة بالأعلى والتي تشمل التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ والاستقطاب.

النقر على كلمة بحث.

الضغط على كلمة حفظ، الآن تم تحميل القناة وبإمكانك الاستماع بمحتواها بجودة عرض عالية.

محتوي قناة روتانا سينما

تقوم قناة روتانا سينما بتقديم باقة مميزة من الأفلام، وأشهرها الآتي: