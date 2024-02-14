انت الأن تتابع خبر "إستقبل الآن".. تردد قناة هنا العراق 2024 الجديد Huna Aliraq على النايل سات ومتابعة المسلسلات الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة هنا العراق الجديد ، وهي القناة 12 عراقية بعد القيام بعمل التعديل المناسب لها، حيث حرص مالك القناة على تأكيد هوية القناة وإعطاء مؤشر واضح على محتواها العراقي الجيد، كما تهتم القناة بتقديم محتوى ترفيهي، تثقيفي، اجتماعي للشعب العراقي والعربي بشكل عام، ونظراً لتنوع المحتوى الذي يتم تقديمه على تردد قناة هنا العراق، فقد نالت إعجاب الآلاف من الجمهور العراقي بكافة الأعمار، وخاصة بعد أن قامت مؤخراً بعرض مجموعة من أروع المسلسلات العربية والتركية المدبلجة، وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن ترددها الجديد على النايل سات.

في ضوء الحديث عن تردد قناة هنا العراق نقوم برصد لحضراتكم بيانات إستقبال القناة، وذلك وفقاً لما تم إعلانه من قبل العاملون عليها، حيث جاء التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11958.

الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقى.

مميزات قناة هنا العراق

نظرا للمميزات الكبيرة التي تقدمها قناة هنا العراق الكثيرة باتت عمليات البحث عنها تتزايد بشكل يومي، ومن أبرز المميزات ما يلي:

القناة مجانية تمام فلا تحتاج إلى دفع رسوم أو أي اشتراكات شهرية.

تعمل القناة على مدار اليوم بالكامل بلا إنقطاع.

تعرض مجموعة متنوعة من البرامج التي تناقش القضايا المجتمعية المُختلفة بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول مُناسبه قدر الإمكان.

عرض محتوي درامي هادف بما يتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العراقي.

كما تحرص القناة على نشر الوعي بين المواطنين في كافة أنحاء الوطن العربي.

تتميز القناة بجودة البث من خلال شاشتها لإستخدامها أحدث التقنيات.

محتوى قناة هنا العراق