انت الأن تتابع خبر حمل الآن.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان بجودة عالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم العديد من الأسر في الوطن العربي بتحميل تردد قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال الخاص بهم، وذلك من أجل تتبع أحداث مسلسل قيامة عثمان يوم الخميس، والجدير بالذكر أن هذه المسلسل حاز على اعجاب عدد كبير من الأشخاص ويهتمون بمتابعة أحداثه، وللحصول على التردد الخاص بها تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعد تردد قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات التي اهتمت بالدراما وقدمت أفضل باقة من المسلسلات الحصرية بجودة ودقة عالية جداً، وكذلك البرامج الكوميديا مثل برنامج ضحك بلا حدود، وتم توفيرها على القمر الصناعي نايل سات و عرب سات، ومعلوماتهم تتمثل في النقاط التالية:

تردد القناة على النايل سات

التردد هو 12034.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصويب الخطأ هو 5/6.

تردد القناة على العرب سات

التردد هو 11034.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معدل تصويب الخطأ هو 5/6.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان من أكثر المسلسلات شهرة، ويترقبه العديد من الأشخاص بفارغ الصبر، وذلك من أجل معرفة إلى أين وصلت أحداثه، ويتم عرضه يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة والإعادة تكون الساعة 1 مساءاً يوم الجمعة على قناة الفجر الجزائرية.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية ؟

يمكنك عزيزي القارئ استقبال قناة الفجر الجزائرية الجديد على جهازكم من خلال اتباع الخطوات التالية :