انت الأن تتابع خبر نزل تردد قناة آبل Apple TV لمشاهدة الأفلام الحصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت سلسلة قنوات أبل تي في بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل حل مشكلة التشويش التي كانت تحدث ومن أجل تقديم أفضل دقة وجودة، وهي تعتبر واحدة من القنوات المميزة لدى الكثير منا وذلك لأنها تحرص على تقديم مجموعة متميزة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي يقبل عليها عدد كبير من المتابعين من مختلف الدول في الوطن العربي، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا التردد الجديد الخاص بها، بالإضافة إلى خطوات تثبيت القناة.

يجب العلم أنه منذ أن تم إطلاق القناة حازت على جذب انتباه عدد كبير من المشاهدين وذلك بسبب المحتوى الذي تقدمه، والجدير بالذكر أن القناة تحرص على تقديم محتوى متنوع يناسب جميع الفئات العمرية ومختلف الأذواق، كما أنه من أكثر ما يميز القناة أنه يمكنك الحصول عليها بشكل مجاني وبدون كود تشفير أو اشتراك شهري.

تردد قناة أبل تي في على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك وذلك بواسطة التردد التالي:

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصويب: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية تثبيت القناة على التلفاز الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق وذلك من أجل تثبيت القناة بنجاح والتي تكون كالتالي: