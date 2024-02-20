انت الأن تتابع خبر "تابع مباريات الدوري المصري بجودة HD" تردد قناة اون تايم سبورت on time sport 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة اون تايم سبورت، يبحث ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم من محبي الساحرة المستديره عن تردد قناة اون تايم سبورت ، فهذه القناة الفضائية واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تقود ببث كافة المباريات المهمة وذلك بجودة HD، كما أنها تمتلك ستوديو تحليلي به اكبر المحللين حيث أنهم يقوموا بالتعليق على المباريات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقع بوابة الصبح تردد هذه القناة لمتابعة كل ما هو جديد من المباريات الهامة، فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

تردد قناة اون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

خطوات ضبط قناة on time sport 2024 على الرسيفر

يمكنكم وبكل سهولة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت على الرسيفر الخاص بك وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

من الريموت كنترول أدخل على القائمة الرئيسية.

ثم يجب عليك الدخول على الإعدادات.

أختر الضبط اليدوي أو البحث والتركيب.

من الخيارات الموجودة أمامك أختر منها القمر الصناعي النايل سات أو العرب سات.

أدخل البيانات الخاصة بالقناة بشكل صحيح مثل تردد القناة، معدل الترميز، معدل الاستقطاب، معامل تصحيح الخطأ.

أضغط على موافق.

ثم بحث.

أنتظر قليلا وسوف يتم تحميل القناة ضمن القنوات الموجودة في الرسيفر.

والآن يمكنك متابعة ومشاهدة القناة بكل سهولة بجودة HD .

الآن نكون وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم تردد قناة اون تايم سبورت on time sport 2024 وذلك بجودة HD 2024 نتمني لكم مشاهدة ممتعة.