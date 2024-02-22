تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي الجديد بدون تشويش

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رياض - احمد صلاح - أثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد جودته العالية HD على كافة الأقمار الصناعية ومنها النايل سات، حيث قامت إدارة القناة التي تتخد من أبو ظبي مقراً للبث بالعديد من التعديلات للوصول إلى أفضل تقنية لبث الصورة، ورغم أن القناة لا يمكن استقبالها على جودة SD على الرسيفر العادي، لكن يمكن لأصحاب أجهزة الاستقبال العادية مشاهدة محتواه من خلال الإنترنت فقط/، والآن سنوضح لكم طريقة ضبط تردد قناة : National Geographic الجديد بدون تشويش.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

وتستمد قناة ناشيونال جيوغرافيك شهرتها من المحتوى الوثائقي المدبلج الذي تقدمه القناة على مدار اليوم، من برامج في علوم مختلفة مثل عالم الحيوان، وعالم النبانات والطبيعة، بالإصافة للوثائقيات التاريخية، ويُعد من أشهر برامج القناة “سمكة التونة العنيدة” الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية بمجموعة من المواسم المتجددة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكن لأي حامل رسيفر HD ضبط التردد الجديد من خلال القيم التالية:

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد الحديث للقناة هو 12467.

إضافة إلى أن معامل الاستقطاب أفقي.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

بات استقبال تردد قناة ناشيونال جرافيك على عربسات بشكل يدوي أسهل ما يمكن من خلال ضبط القيم التالية:

القمر الصناعي هو العرب سات.

إضافة إلى أن التردد الخاص بالقناة هو 11804.

استقطاب القناة هو أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

نوع التشفير للقناة : مجاني.

استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك

تًعد قناة ناشيونال جرافيك من أكثر القنوات التي يتم تنزيلها على أجهزة الرسيفرات SD ، HD في الوطن العربي، حيث أثبتت القناة خلال فترة وجيزة أهمية وجودها من خلال المحتوى الجيد الذي تعرضه على شاشتها، وفي حال عدم الحصول عليها من خلال البحث الأوتوماتيك “الأعمى” على جهاز الرسيفر، يمكن إضافة التردد بشكل يدوي بالأعلى من خلال خطوات سهلة وبسيطة وهي:

في بادئ الأمر يتم التوجة إلى إعدادات التركيب من جهاز الرسيفر.

ومن ثم يتم كتابة التردد الجديد للقناة.

بعد ذلك يتم اختيار القمر الصناعي ومعامل الترميز وتصحيح الخطأ.

الضغط على أيقونة “بحث”.

لتظهر في القوائم أمامك ايقونة “اوك” بالضغط عليها تتوجه إلى البحث.

وعندها يتم اختيار القناة الفضائية التي تريد تنزيلها.

ستظهر القناة عند البحث بإسم AD National Geographic، وهي قناة ذات شعار باللون الأصفر والكتابة باللون الأبيض.

يذكر أن قناة ناشيونال جيوغرافيك هي النسخة العربية من القناة العالمية التي تتواجد مشفرة ضمن باقات أو أس إن ، وبي إن سبورت، ولكنها تتميز عنهما بإنها مدبلجة للعربية بالإضافة للبث المجاني على نايل سات وعربسات، ويتم عرض نفس البرامج الوثائقية التي تعرض مدفوعة على باقة ناشيونال الشهيرة على مدار العام، فهي قناة فريدة من نوعها في نوعية المحتوى المقدم.