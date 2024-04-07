شكرا لاهتمامك لمعرفة ادعي من قلبك .. دعاء يوم 29 رمضان 2024-1445 ادعية ليلة القدر اعف عنا واغفر لنا والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

من المعروف أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لذلك يجتهد جميع المسلمين بشكل كبير للغاية خلال هذه الأيام العشر لعل يصادف يوم اجتهادهم ليلة القدر، وهي ليلة استجابة الدعوات ولها الكثير من الفضل، وفيما يلي سوف نوضح لكم دعاء يوم 27 رمضان 1445 ادعية ليلة القدر؛ لذلك تابعوا معنا الآن السطور القليلة القادمة.

ليلة القدر في رمضان 2024

ليلة القدر لها فضل عظيم للغاية فهي ليلة خير من ألف شهر حيث العبادات بها تعادل العبادة في 1000 شهر و الملائكة تنزل خلال هذه الليلة وتكون منتشرة في جميع أنحاء العالم وبين المسلمين، ويتم استجابة الدعاء وتحقيق الأماني خلال هذه الليلة الرائعة والمميزة للغاية، وهناك عدد كبير من المسلمين الذين يكتبون في هذه الليلة العاتقين من النار، والمغفور لهم والذي سوف ينظر الله إليهم بنظرة رضا ورحمه.

دعاء يوم 29 رمضان 1445

هناك بعض الأقوال التي تقول أن ليلة القدر هي ليلة 27 رمضان وهناك ايضا بعض الاقوال الاخرى التي تقول أن هذه الليلة يصادف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ولكن هذا العام تصادف ليلة 27 آخر يوم جمعة في هذا الشهر المبارك؛ لذلك يظن العديد من المسلمين أن هذه الليلة هي ليلة القدر، ويجب أن يقوموا بالدعاء بشكل مكثف وكثير لأنفسهم ولاهلهم ولجميع اصدقائه والاجتهاد في العبادات والأعمال الصالحة خلال هذه الليلة.

ادعيه ليلة القدر 1445

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا: دعاء يُظهر التضرع والتواضع أمام الله، ويطلب العفو والمغفرة منه.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار: دعاء يُطلب فيه الخير والبركة في الدنيا والآخرة، والحفاظ من عذاب النار.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا: دعاء يُطلب فيه العفو والمغفرة من الله عند النسيان أو الخطأ.

اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً: دعاء يُطلب فيه العلم النافع والرزق الحلال والأعمال الصالحة.

ادعية اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 2024 – 1445