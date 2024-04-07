شكرا لاهتمامك لمعرفة هنصلي العيد ازاي ؟؟ تعرف علي .. كيفية اداء صلاة عيد الفطر 2024-1445 وعدد تكبيراتها ” اعرف الطريقة الصحيحة الي هتصلي بيها “ والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول افضل المناسبات الإسلامية، الا وهي عيد الفطر المبارك الذي يحتفل به المسلمون لإتمامهم الفريضة التي كتبها الله عليهم في شهر رمضان الكريم ، وهي صوم رمضان، ولهذا يريد الناس معرفة كيفية اداء صلاة عيد الفطر 2024-1445، وهذا ما سنتحدث عنه ف الأسطر القادمة بشيء من التفصيل.

كيفية اداء صلاة عيد الفطر 2024-1445

يبدأ الناس الاحتفال بعيد الفطر المبارك بأداء صلاة العيد، ومن بعدها كل شخص يحتفل بالعيد بطريقته الخاصة، فبعد شروق الشمس بحوالي 15 دقيقة، يبدأ الأهالي في التجمع في المساجد وفي الساحات العامة التكبير تكبيرات العيد ومن بعدها إقامة صلاة العيد، وتتمثل خطوات أداء صلاة العيد في التالي:

في البداية يقوم الإمام لتكبير تكبيرة الإحرام، وبعدها يبدأ بالتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى مع رفع الدين مع كل تكبيرة.

بعدها يبدأ بقراءة سورة الأعلى أو سورة “ق” ويركع ويسجد كما في صلاة الفجر.

في الركعة الثانية يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام وبعدها خمس تكبيرات.

وبعد ذلك يقرأ سورة القمر أو سورة الغاشية، ويكمل صلاة ويقوم بالتسليم.

بعد الانتهاء من الصلاة يقوم الإمام بقول خطبتين بخصوص تلك المناسبة ويفضل بعدها التسبيح.

طقوس عيد الفطر المبارك

لكل دولة طقوسها الخاصة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ففي البداية يقوم الناس بفعل بعض الأشياء من أجل استقبال العيد مثل خبز الكعك والبسكويت، والذهاب لشراء الملابس الجديدة لارتدائها في العيد.

وما أن تتم إقامة صلاة العيد، يذهب الناس لزيارة الأقارب والأحباء للتنزه ويقضون العيد معا، ويسعد الاطفال بالعيد كثيرا، فهم يذهبون للعب وقضاء وقت ممتع، كما أنهم يحصلون على العيدية من الاقرباء لإنفاقها مثلما يريدون.

بجامع الأقارب والأحباء في المنازل وفي الحدائق ويستمتعون بأوقاتهم، كما يتقابل الاصدقاء والأحباء ويذهبون للخروج وتجربة الكثير من الأشياء الجديدة ومشاهدة الأفلام في السينما والاستمتاع بتلك العطلة كما يحلو لهم.

يجمع عيد الفطر المبارك بين العبادة والسعادة والسرور، ففي تلك المناسبة فرض على الناس القيام بزكاة الفطر كما أنهم يستقبلون العيد بأداء الصلاة، ومن بعدها يذهبون للأقارب وهذا يعتبر صلة الرحم، ومن بعدها يستمتعون بوقتهم مع الأصدقاء في الأماكن المختلفة احتفالا بتلك المناسبة.

رسائل تهنئة عيد الفطر 1445 / 2024