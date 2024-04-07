شكرا لاهتمامك لمعرفة متى موعد اول ايام عيد الفطر في سوريا 2024-1445 ومواعيد صلاة العيد في محافظات سوريا؟ والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

التزامن مع اقتراب شهر رمضان على الانتهاء ازدادت معدلات البحث عبر الإنترنت عن معرفة موعد عيد الفطر المبارك في سوريا 2024، حيث أعلنت الجمعية الفلكية في سوريا عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام إلا أن يكون القرار النهائي من حق المجلس الفقهي هو الذي يحدد موعد عيد الفطر بشكل رسمي بعد تحري رؤية هلال شوال، من خلال هذا المقال وعبر موقعنا أقرأ نيوز سنقدم لكم كافة التفاصيل بهذا الشأن تابعونا وأكملوا القراءة فضلاً.

موعد عيد الفطر في سوريا 2024

في بيان رسمي الجمعية الفلكية في سوريا أعلنت عن موعد عيد الفطر المبارك 2024 وهو يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل الجاري، وقال رئيس الجمعية الفلكية بسوريا محمد العصيري أن آخر أيام شهر رمضان المبارك ستكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل، لافتا أن رؤية هلال شوال من المتوقع أن تتعطل وذلك بسبب حدوث الكسوف الكلي بقارة أمريكا يوم الإثنين الموافق 8 أبريل وبذلك تكون رؤية هلال شهر شوال في سوريا غير مرئية.

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر

هناك العديد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك من أبرزها مايلي:

من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر هو الذهاب إلى المساجد لأداء صلاة العيد.

كذلك من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر ارتداء الملابس الجميلة والجديدة.

يتم تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء وتقديم الهدايا للأطفال وغالباً تكون نقود.

تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر.

كذلك تقام الحفلات الموسيقية في الميادين والشوارع الرئيسية.

العديد من الأشخاص يذهبون لقضاء إجازة عيد ممتعة والسفر للبلدان المجاورة.

الجدير بالذكر أن العادات والتقاليد لها دور كبير في شكل ومظهر الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

أكل بعض من حبات التمر قبل التوجه لصلاة عيد الفطر اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة عيد الفطر في سوريا 2024

يبحث العديد من المسلمين بسوريا عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 لمعرفة مواعيد الصلاة في كافة المدن السورية، تقام صلاة العيد في مدينة دمشق الساعة 5.56 دقيقة صباحاً، بينما تكون صلاة العيد في مدينة حمص عند تمام الساعة 5.52 صباحاً، موعد صلاة العيد في مدينة حلب الساعة 5.47 دقيقة صباحاً.