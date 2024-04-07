شكرا لاهتمامك لمعرفة “هتشوف مناظر لأول مرة في حياتك” .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على النايل سات + التردد على العرب سات .. هتنبهر بالطبيعة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024، تبث محتواها على القمر الصناعي نايل سات تهتم بعرض البرامج الثقافية البث يتم داخل دولة الإمارات وهي تنشر العلوم الصناعية والطبيعية وتبث أيضًا أسرار الفنون الهندسية والبحار وهذه المعلومات جذابة ومميزة تجذب العديد من الأشخاص، لذلك استطاعت إنشاء قاعدة جماهيرية كبيرة وبعد أن تم تغيير التردد الخاص بها ارتفع نسبة البحث عليها، ولذلك سنوفر تردد قناة ناشونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

من أكبر قنوات التي حاصلة على شعبية كبيرة جدًا على مستوى الوطن العربي، فهي تقدم برامج قيمة ومعلومات ثقافية مهمة تزيد من معرفة وثقافة الجمهور ويمكن حفظ تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد هو 11411.

أما معدل الترميز فهو 30000.

الاستقطاب يكون أفقي.

معامل التصحيح هو ¾.

أما الجودة فهي HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

تهتم بتوفير التردد الخاص بها على عدة أقمار مختلفة ليستطيع بمناسب كافة أنواع الأجهزة، لذلك يمكنك الآن حفظ تردد قناة ناشونال جغرافيك على القمر الصناعي عرب سات تابع الخطوات التالية:

التردد هو 11804.

أما معدل الترميز فهو 27500.

أما الاستقطاب فهو أفقي.

الدقة هي HD.

بعد اضافه تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال سيتم حفظها بين قائمة القنوات ويمكن مشاهدتها في أي وقت لأن القناة مجانية تعرض محتواها على مدار 24 ساعة بدون توقف، ومن ثم سوف يكون بإمكانك متابعة كل ما ترغب من محتوى رائع على شاشة تلك القناة.