انت الأن تتابع خبر سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: "هذا ماسيحدث في السعودية بعد شهر رمضان"!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عادت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، لصدراة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما توقعت عدداً من التوقعات التي سوف تحدث في السعودية.
توقعت ليلى عبداللطيف للسعودية
- وتوقعت ليلى عبد اللطيف حصول أحد الشخصيات المهمة داخل المملكة خلال الأيام القادمة، على جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب تدخله في حل النزاعات الموجودة داخل الأراضي السودانية، الأمر الذي سوف يساعده في الحصول على هذه الجائزة، وذلك بعد أن يتمكن أيضًا من البدء في مرحلة السلام.
- وأضافت أنها تتوقع حصول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعودـ على تلك الجائزة.
- كما أشارت أيضاً إلى وجود إنجاز رياضي كبير يتم تحقيقه في السعودية في مباراة بين فريقي الهلال والنصر. ومن المتوقع أن نشهد نصراً رياضياً مهماً في هذا السياق.
- وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوجود فرص كبيرة لتحقيق إنجازات ملموسة ومبهرة في المملكة العربية السعودية، سواء في المجال السياسي والدبلوماسي أو في المجال الرياضي، مما يعزز التفاؤل والتطلعات للمستقبل.