انت الأن تتابع خبر سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة من العيار الثقيل: "هذا ماسيحدث في السعودية بعد شهر رمضان"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف، لصدراة محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما توقعت عدداً من التوقعات التي سوف تحدث في السعودية.

توقعت ليلى عبداللطيف للسعودية