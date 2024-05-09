إسلام حافظ لـ دوت الخليج الفني: دون سابق إنذار يمس القلب.. ومحمد مشيش منتج فنان (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم -

استعنت بصديق شخصي "محامي" من أجل شخصية عماد.

دون سابق إنذار يمس القلب جدًا.

محمد مشيش منتج فنان.

ممثل وسيناريست مصري تتلمذ في طفولته على يد فؤاد المهندس وكانت له تجارب عديدة في التأليف وحقق بها نجاح كبير، لكنه هذا العام برع في تقديم شخصية المحامي من خلال مسلسل دون سابق إنذار في شهر رمضان المبارك



وحاور دوت الخليج الفني إسلام إبراهيم ليكشف عن استعدادت شخصية عماد في دون سابق إنذار وسبب تحمسه لهذا العمل



وإليكم نص الحوار:

في البداية..ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل دون سابق إنذار ؟

سبب حماسي دائما لأي عمل يأتي بعد قرأتي للأسكربت والموضوع ككل ثم أرى بعد ذلك من خلاله دوري، ومسلسل دون سابق إنذار نال إعجابي من القراءة الأولى للأسكربت، فهو موضوع حساس ومثير ويمس القلب، فسبب حماسي لدون سابق إنذار هو إعجابي بموضوع المسلسل ككل وليس دوري فقط.

كان التركيز على شخصية عماد كونه محامي مسالم ولم يكن هناك تطرق لتفاصيل مهنة المحاماه بشكل كبير ومع ذلك أتقنت الدور بالشكل الخارجي كويس جدًا..فكيف تم الاستعداد لذلك ؟



بالنسبة لي أي دور أقوم بتجسيده سواء دكتور أو سائق وغيرهم فلا بد من فهم أبعاد المهنة، ومن المهم فهم الشكل الداخلي والخارجي للشخصية، والاستعداد كان من خلال العمل على ذلك مع المخرج هاني خليفة واستعنت بصديق شخصي "محامي" تحدثت معه ببعض الأمور وأخذت رأيه في بعض المشاهد حتى استطيع إتقانها

ناقش المسلسل عدة قضايا منها سرطان الدم للأطفال وتبديلهم..فكيف رأيت ذلك ؟

أرى أن مسلسل دون سابق إنذار يمس القلب جدًا، ومنها موضوع سرطان الأطفال وهذا الموضوع كان مؤثر جدًا بالنسبة لي بشكل شخصي لأنه لم تتم مناقشته كثيرًا بالدراما



كيف يرى إسلام حافظ شخصية عماد من وجهة نظره؟

عماد شخص مسالم بسيط يحبذ الحق، لكنه لديه صراع واضح جدًا مع والده وهو ما جعله متألم لأنه يعيش مع والده ووالدته متوفيه، ولديه أزمة أخرى وهو ابن عمه وصديقه مروان فهو بين نارين سواء مشاكل والده وزواجه من فتيات اصغر منه ومن جهة أخرى مساعدة مروان في حل أزمته مع تصدره لوالده في فكرة بيع الأرض، فهو شخص مسالم لكنه يريد الحق دائما.

أغلب المشاهد كانت تجمعك بآسر ياسين..فحدثنا عن تجربة العمل معه ؟



آسر ياسين شخص محترف لأبعد حد، وكنت سعيد بالعمل معه.



حدثنا عن فكرة التعاون مع المخرج محمد مشيش؟



المنتج محمد مشيش وهو منتج فنان، دؤوب في عمله جدًا، وصاحب علامات كبيرة في الدراما مثل ليالي أوجيني، جراند اوتيل، فأوجه له الشكر جدًا



بما أنك سيناريست..فمن وجهة نظرك هل دون سابق إنذار كان من الممكن عرضه في 30 حلقة ؟



لا من وجهة نظري أرى أن فكرة تقديمه في 15 حلقة فكرة جيدة، وهذا شئ مهم لتقديم أعمال من 15 حلقة في الدراما.

خوضت تجربة التأليف من قبل في بين السماء والأرض عن رواية نجيب محفوظ..فإذا قومت بتأليف قريبا ما القضية التي ستحب نناقشها ؟

اتمنى تقديم عدد كبير من القضايا فهذا موضوع يطول شرحه.



هل تنتظر أعمال جديدة الفترة المقبلة ؟



سأقوم باستكمال فيلم "عيسى".