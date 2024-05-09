موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، نحو ملعب ويمبلي، حيث إقامة المواجهة الحاسمة والمرتقبة، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مع نظيره فريق بروسيا دورتموند الألماني في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كيف وصل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟

ونجح فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تحقيق الفوز على نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

كيف تأهل بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؟

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق بروسيا دورتموند الألماني؛ من التأهل إلى الدور النهائي من دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة في مجموع اللقاءين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يصطدم فريق ريال مدريد مع نظيره بروسيا دورتموند، يوم السبت الموافق 1يونيو المقبل، على ستاد ويمبلي؛ ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في.