نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والأخدود اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة السعودية لمتابعة مباراة النصر والأخدود وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

اكتسح النصر نظيره الوحدة في الجولة الماضية من الدوري السعودي بسداسية نظيفة بينما تعادل الأخدود مع الحزم سلبيا دون أهداف في نفس الجولة.

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 74 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الحالي بينما يحتل الأخدود المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة النصر والأخدود يوم الخميس 9 مايو 2024 على إستاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية معقل الأخدود وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة.