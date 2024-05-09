قرار جريء وغير مسبوق..تسهيلات لدخول السعودية لـ 6 فئات مختلفة في خطوة جديدة (دخول سريع بدون انتظار)

الرياض - محمد الاطلسي - في قرار جريء وغير مسبوق قامت الهيئة العامة للسياحة بالمملكة في اطار تنشيط السياحة والرغبة في تسريع النشاط السياحي قامت بإصدار تسهيلات لدخول بعض الفئات المختلفة في ضمن الخطة التي تستهدف زيادة زوار المملكة للأنشطة السياحية داخلها وخاصة السياحة الدينية والترفيهية من مختلف انحاء العالم وذلك في ضمن الاهداف الموضوعة لرؤية عام 2030 والتي تعمل عليها وزارة السياحة منذ ان تم تأسيسها في عام 2020. قرار استخراج الفيزا السياحية الالكترونية السريعة

من خلال حسابة الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر فقد اوضح السيد أحمد الخطيب عن القرار الجديد الذي يمكن كلاً من:

حاملي تأشيرة الولايات المتحدة الامريكية. حاملي تأشيرة المملكة المتحدة. حاملي تأشيرة الشنغن. أصحاب الإقامة في الولايات المتحدة الامريكية. أصحاب الإقامة في المملكة المتحدة. أصحاب الاقامة في الدول الاوروبية.

باستخراج التأشيرة عبر الموقع الرسمي بكل سهولة في ضمن الاجراءات المستحدثة علي نظام التأشيرات السريعة السياحية والتي يمكن الدخول من خلالها لأغراض السياحة واستقطاب العديد من الزوار حول العالم في مواسم الحج والعمرة.