انت الأن تتابع خبر حركة زمنية غريبة وغير طبيعية ظهرت فجأة عبر هواتف الأردنيين الذكية وأصابت الملايين منهم بالصدمة والقلق.. ما القصة ؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاجأ أردنيون بتقديم ساعات هواتفهم الذكية تلقائيا 60 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، على اعتبار أنه بدأ العمل بالتوقيت الصيفي، كما جرت العادة في السابق قبل اتخاذ الحكومة قرارا بتثبت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

وجرت عادة الحكومة

قبل قرار تثبيت التوقيت، العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في آخر جمعة من شهر آذار/مارس.

وتسبب تغير ساعة هواتف

المواطنين بحالة إرباك في تحديد الوقت، إلى أن اكتشفوا لاحقا إلى أن ساعات هواتفهم عُدلت تلقائيا بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

وتصدر محرك

"غوغل" في الأردن، البحث عن التوقيت الفعلي في المملكة، نتيجة لتغير ساعة الهواتف الذكية بشكل مفاجئ.

وذات المشكلة

واجهت الأردنيين في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022، عندما تفاجأ العديد بأن ساعة هواتفهم تعدلت تلقائيا إلى التوقيت الشتوي، وعلل في وقتها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، سبب التعديل بأن الأمر يعود إلى وجود مشاكل في تحديث "Time Zone" على الهواتف التي انتقلت إلى العمل وفقا للساعة الشتوية.

وأوضح

في حينه أن حل المشكلة يكمن في إعادة تشغيل الهاتف فقط، واتاحة ميزة التحديث التلقائي للوقت في الهاتف.

وأشار الهناندة