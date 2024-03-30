انت الأن تتابع خبر متسول ثري في الأردن يصدم رجال الشرطة.. لن تصدق ماذا عثرت أجهزة الأمن بحوزته عند القبض عليه ومداهمة شقته؟! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة اربد،، متسوّل بحوزته مبلغ مالي 6288 دينار، وفق بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت الوزارة

في بيان صحفي صادر عن مديرية الاعلام والاتصال، إنه جرى تحويله الى الى الجهات المختصة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

وبينت أن المتسوّلين