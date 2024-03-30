انت الأن تتابع خبر متسول ثري في الأردن يصدم رجال الشرطة.. لن تصدق ماذا عثرت أجهزة الأمن بحوزته عند القبض عليه ومداهمة شقته؟! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة اربد،، متسوّل بحوزته مبلغ مالي 6288 دينار، وفق بيان صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.
وقالت الوزارة
- في بيان صحفي صادر عن مديرية الاعلام والاتصال، إنه جرى تحويله الى الى الجهات المختصة، لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبينت أن المتسوّلين
- يلجأون خلال شهر رمضان الفضيل الى استعطاف المواطنين، وايهامهم باصابتهم بأمراض والتظاهر بصعوبة ظروفهم المالية، وابتكارهم لأشكال وأساليب مختلفة لخداع الناس.