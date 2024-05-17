انت الأن تتابع خبر اسمعوا نصيحتي هذه المرة قبل فوات الآوان..ليلى عبداللطيف تصارح 3 دول عربية بتنبؤاتها المرعبة.. هذا ماسيحدث بعد ايام للأسف.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأ عدد من علماء الفلك بأحداث متعددة على الصعيد العالمي، منهم ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف، حيث تحققت العديد من توقعاتهم خلال العام 2023.

في هذا السياق، نستعرض أهم هذه التوقعات التي أثارت الاهتمام خلال العام الجاري.

بحسب توقعات ميشيل حايك، والتي نقلتها قناة MTV اللبنانية، تحققت العديد من الأحداث الكبرى، منها تسلل فلسطيني استثنائي استهدف العمق الإسرائيلي في أكتوبر 2023. صرح حايك أن هذا التسلل رافقه عملية تُعرف بطوفان الأقصى، وتزامنت مع عيد يهودي، مما أدى إلى تفاقم التوتر في المنطقة.

فضلاً عن ذلك، أشار إلى تصاعد التحديات الأمنية والصحية التي واجهتها إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو. أضاف أيضًا حايك أن الفصائل الفلسطينية كانت لها دور بارز في هذه التطورات، مع تنبؤات بتولي أدوار جديدة من قبل أحمد الضيف وتشكيل تحديات أمنية جديدة.

وفي سياق متصل، لفت حايك إلى احتمالية وقوع زلزال قوي في تركيا خلال العام نفسه، مما قد يتسبب في تأثيرات ملموسة على المنطقة، وبالأخص على لبنان.

كما جاءت توقعات ليلى عبد اللطيف لتركز بشكل خاص على الأوضاع في فلسطين، حيث تنبأت بتصاعد العمليات ضد إسرائيل واستهداف العدو بطريقة غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى حرب شاملة.

هذه التوقعات نُشرت على نطاق واسع وصدقت في ضوء الأحداث الأخيرة.

ليست فقط الأحداث السياسية ما شملته توقعاتهم، بل تنبأت عبد اللطيف أيضًا بكارثة حفل زفاف في العراق تحول إلى مأساة بسبب حريق ضخم، مما أسفر عن خسائر في الأرواح.

هذه التوقعات الدقيقة والمؤثرة من علماء الفلك ليست فقط دليل على موهبتهم، بل تؤكد أيضا على تأثير الأحداث الكبرى والمفاجئة في المشهد العالمي السياسي والاجتماعي، مما يدفع المجتمعات للنظر بعمق إلى الرؤى التي قد تشير إلى تغيرات مستقبلية.

وحذرت هذه المرة وهي مرعوبة