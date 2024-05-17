انت الأن تتابع خبر اسمعوا نصيحتي هذه المرة قبل فوات الآوان..ليلى عبداللطيف تصارح 3 دول عربية بتنبؤاتها المرعبة.. هذا ماسيحدث بعد ايام للأسف.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تنبأ عدد من علماء الفلك بأحداث متعددة على الصعيد العالمي، منهم ميشيل حايك وليلى عبد اللطيف، حيث تحققت العديد من توقعاتهم خلال العام 2023.
في هذا السياق، نستعرض أهم هذه التوقعات التي أثارت الاهتمام خلال العام الجاري.
- بحسب توقعات ميشيل حايك، والتي نقلتها قناة MTV اللبنانية، تحققت العديد من الأحداث الكبرى، منها تسلل فلسطيني استثنائي استهدف العمق الإسرائيلي في أكتوبر 2023. صرح حايك أن هذا التسلل رافقه عملية تُعرف بطوفان الأقصى، وتزامنت مع عيد يهودي، مما أدى إلى تفاقم التوتر في المنطقة.
- فضلاً عن ذلك، أشار إلى تصاعد التحديات الأمنية والصحية التي واجهتها إسرائيل تحت قيادة بنيامين نتنياهو. أضاف أيضًا حايك أن الفصائل الفلسطينية كانت لها دور بارز في هذه التطورات، مع تنبؤات بتولي أدوار جديدة من قبل أحمد الضيف وتشكيل تحديات أمنية جديدة.
- وفي سياق متصل، لفت حايك إلى احتمالية وقوع زلزال قوي في تركيا خلال العام نفسه، مما قد يتسبب في تأثيرات ملموسة على المنطقة، وبالأخص على لبنان.
- كما جاءت توقعات ليلى عبد اللطيف لتركز بشكل خاص على الأوضاع في فلسطين، حيث تنبأت بتصاعد العمليات ضد إسرائيل واستهداف العدو بطريقة غير مسبوقة، ما قد يؤدي إلى حرب شاملة.
هذه التوقعات نُشرت على نطاق واسع وصدقت في ضوء الأحداث الأخيرة.
ليست فقط الأحداث السياسية ما شملته توقعاتهم، بل تنبأت عبد اللطيف أيضًا بكارثة حفل زفاف في العراق تحول إلى مأساة بسبب حريق ضخم، مما أسفر عن خسائر في الأرواح.
- هذه التوقعات الدقيقة والمؤثرة من علماء الفلك ليست فقط دليل على موهبتهم، بل تؤكد أيضا على تأثير الأحداث الكبرى والمفاجئة في المشهد العالمي السياسي والاجتماعي، مما يدفع المجتمعات للنظر بعمق إلى الرؤى التي قد تشير إلى تغيرات مستقبلية.
وحذرت هذه المرة وهي مرعوبة
- حذرت ليلى عبد اللطيف من وقوع كوارث طبيعية متعددة تشمل زلازل، فيضانات، جفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة، معبرة عن خوفها الشديد من هذه التطورات. وأشارت أيضا إلى توقعاتها بظهور بوادر لشروق شمس جديدة للسلام في السودان إثر المعاناة والمصاعب الحالية، وفي السياق نفسه، تنبأت بإمكانية اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، تتمركز في تكساس، نتيجة لأحداث بارزة قادمة.
- ولفتت ليلي عبد اللطيف إلى أن الأحداث القادمة ستجعل العالم يركز أنظاره نحو شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك والأسواق المالية الكبرى كبورصة اليورو والدولار بسبب احتمال حصول كوارث اقتصادية. وأضافت أن الاضطرابات السياسية ستستمر، مع إمكانية حدوث تغييرات حكومية وتصاعد التوترات الأمنية، وحذرت من احتمالية وقوع هجمات إرهابية.
- نصحت عبد اللطيف المواطنين بتخزين الغذاء والدواء استعداداً لوباء قادم قد يخلق أزمة في موارد اللحوم ويؤثر على المواشي والدواجن. وتحدثت عن كوارث ستلحق بألمانيا، إيطاليا وفرنسا قد تؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا.
- وتنبأت بتعطل الإنترنت لفترة محدودة في معظم دول العالم بسبب حادث غير محدد، وتعرض أحد رؤساء الدول لانقلاب عسكري أو كمين مسلح، مع توقع مصير غامض لهذا الرئيس.
- تعتبر ليلى عبد اللطيف منجمة لبنانية معروفة بتوقعاتها الجريئة التي غالباً ما تثير الجدل، وتعود أهميتها إلى دقة بعض من تنبؤاتها السابقة التي تحققت