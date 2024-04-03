انت الأن تتابع خبر معجزة المعجزات العملاقة .. اوراق الزيتون هتغير حياتك تجعل بطنك مسطح والحصول على بشرة مشدودة وصافية كالاطفال وتكثيف الشعر وازالة الشيب للابد بطريقة عبقرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - معجزة اوراق الزيتون، تلك الشجرة المليئة بالفوائد من أول أوراقها وثمارها وتعتبر من أكثر النباتات فائدة، حيث يؤخذ منها استخدامات عديدة سواء للطعام أو المستحضرات

الطبية والتجميلية ،

ومن الفوائد التي يجهلها الكثير قدرة أوراق شجر الزيتون علي نسف الدهون والتخسيس لمن يريدون إنقاص وزنهم بصورة طبيعية وبدون مواد كيميائية أو نظام ريجيم قاسي أو تمرينات مُرهقة تُساعد علي إنقاص وزن الأرداف والبطن وأيضًا مفيدة للشعر تعمل على تطويله وتغذيته والتخلص من شيب الشعر وأيضًا لها فوائد عدة للبشرة والتخلص من الاسمرار وبقع البشرة.معجزة اوراق الزيتون للحصول على بطن مسطح في هذا المقال سوف نتناول فوائد أوراق الزيتون المتعددة ومنها إنقاص الوزن والحصول على بطن مسطح وجسم مثالي.

مكونات الوصفة:

أوراق الزيتون. عصير ليمون. ماء. كمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضيف أوراق الزيتون والكمون والماء ثم نضعهم على النار حتى تمام الغليان. نضع الخليط في كوب ثم نبدأ بإضافة عصير الليمون. يتم تناول الخليط مرتين يوميًا.نلاحظ خسارة الوزن بالتدريج بكل سهولة خاصةً البطن.

استخدام أوراق الزيتون للشعر

معجزة اوراق الزيتون

المعروف عن الزيتون فاعليته لتنعيم الشعر وتغذيته وتطويله، وإليك الوصفة

المكونات:

أوراق الزيتون. زيت الزيتون. زيت جوز الهند. ماء. طريقة التحضير نقوم بوضع أوراق الزيتون مع الماء وغليها على النار. يتم وضع الخليط في بخاخ ورش الشعر كل ليلة ستلاحظين نعومة شعرك ولمعانه بعد فترة قصيرة.

وصفة أوراق الزيتون للبشرة