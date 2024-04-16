"تنبؤات مغامرة: ماغي فرح تتوقع رزقًا مفاجئًا... ثروة هائلة تنتظر صاحب هذا البرج!"

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رياض - احمد صلاح - عبرت صاحبة توقعات الابراج الشهيرة ماغي فرح عن فرحتها لبعض الابراج والتي تنبأت لهم بالثروة والاموال الطائلة خلال الفترة القادمة.

ماغي فرح قالت

ان هناك العديد من الأبراج الفلكية ستحظى بعام جيد للحب والرومانسية، مع احتمالات عالية للزواج أو الارتباط.ومن الابراج التي توقعت لها بعام الحب والرومانسية برج الحمل وبرج الثور، وبرج الميزان وبرج العقرب، ولكن يجب الانتباه إلى بعض المشاكل الصحية المحتملة لبرج الميزان والعقرب.برج السرطان

أشارت ماغي فرح إلى أن عام 2024 ستحمل إلى مواليد برج السرطان، وعلى الأرجح تغييرات جذرية، ولكن تناقضات كثيرة أيضا.

برج الأسد

تعتبر ماغي فرح أن 2024 هو عام الخير والإقبال على جديد بالنسبة لمواليد برج الأسد، على الرغم مروره من إجباريا بفترات ضاغطة ومصاعب وتعقيدات تفرضها التنافرات الفلكية، اعتبارا من منتصف شهر مايو/برج العذارء

تعتبر ماغي فرح أن عام 2024 ممتاز في معظم أشهره لمواليد برج العذراء الذين سيجنون رزق وفير وأموال طائلة، وذلك لأن الكواكب بمجملها تحميهم وتعدهم بالأفضل وتنسيهم ما حدث معههم خلال السنوات الماضية

برج الميزان