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7 أعشاب هدية من الله لعباده: تعزز قوة عقلك وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر.. متوفرة في كل مطبخ

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رياض - احمد صلاح - كشف خبير الأغذية ومؤسس Seasoned Pioneers، مات ويبستر، عن 4 أعشاب يمكن أن تساعد في تعزيز قوة الدماغ وتعزيز الذاكرة.

اكليل الجبل:

  • تعرف عشبة إكليل الجبل باسم عشبة الذاكرة وتستخدم في العلاج بالروائح العطرية لتحسين الذاكرة والتركيز والوضوح العقلي.

تيربا مات :

  • - نبات يربا ماتي يساعد على زيادة التشفير وتعزيز الذاكرة ويحتوي نبات المتة على مركب الريسيربين الذي له القدرة على تحسين الذاكرة قصيرة المدى.

سانت جون:

  • يمكن استخدام نبتة سانت جون كعلاج تكميلي للاكتئاب الخفيف إلى المتوسط مما يساعد بدوره على تحسين قدرتك على التركيز.

البقدونس والزعتر :

  • إن إضافة الأعشاب مثل البقدونس والزعتر إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تعزيز القدرات العقلية بسبب محتواها العالي من الفلافونويد.
  • تبين أن مركب الأبيجينين الموجود في البقدونس والزعتر يقوي الخلايا العصبية ويخلق روابط قوية بينها. خلايا الدماغ.

النعناع لتقوية الذاكرة:

  • ومن المعروف أن النعناع يساعد على تنشيط الذاكرة والاسترخاء. ويمكن شربه كشاي، أو تحليته بالعسل أو السكر، أو إضافته إلى الأطعمة والسلطات.

عين الجمل:

  • الجوز، المعروف أيضًا باسم الجوز، مفيد للدماغ لأنه يزود الدماغ بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحفز وظائف المخ. كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة تحفز وتعزز الذاكرة والتركيز.

زيت الزيتون:

  • زيت الزيتون هو زيت نباتي مهم يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز الذاكرة والحفاظ على وظائف المخ الطبيعية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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