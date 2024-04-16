7 أعشاب هدية من الله لعباده: تعزز قوة عقلك وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر.. متوفرة في كل مطبخ

انت الأن تتابع خبر7 أعشاب هدية من الله لعباده: تعزز قوة عقلك وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر.. متوفرة في كل مطبخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبير الأغذية ومؤسس Seasoned Pioneers، مات ويبستر، عن 4 أعشاب يمكن أن تساعد في تعزيز قوة الدماغ وتعزيز الذاكرة.

اكليل الجبل:

تعرف عشبة إكليل الجبل باسم عشبة الذاكرة وتستخدم في العلاج بالروائح العطرية لتحسين الذاكرة والتركيز والوضوح العقلي.

تيربا مات :

- نبات يربا ماتي يساعد على زيادة التشفير وتعزيز الذاكرة ويحتوي نبات المتة على مركب الريسيربين الذي له القدرة على تحسين الذاكرة قصيرة المدى.

سانت جون:

يمكن استخدام نبتة سانت جون كعلاج تكميلي للاكتئاب الخفيف إلى المتوسط مما يساعد بدوره على تحسين قدرتك على التركيز.

البقدونس والزعتر :

إن إضافة الأعشاب مثل البقدونس والزعتر إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تعزيز القدرات العقلية بسبب محتواها العالي من الفلافونويد.

تبين أن مركب الأبيجينين الموجود في البقدونس والزعتر يقوي الخلايا العصبية ويخلق روابط قوية بينها. خلايا الدماغ.

النعناع لتقوية الذاكرة:

ومن المعروف أن النعناع يساعد على تنشيط الذاكرة والاسترخاء. ويمكن شربه كشاي، أو تحليته بالعسل أو السكر، أو إضافته إلى الأطعمة والسلطات.

عين الجمل:

الجوز، المعروف أيضًا باسم الجوز، مفيد للدماغ لأنه يزود الدماغ بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحفز وظائف المخ. كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة تحفز وتعزز الذاكرة والتركيز.

زيت الزيتون: