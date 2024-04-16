7 أعشاب هدية من الله لعباده: تعزز قوة عقلك وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر.. متوفرة في كل مطبخ

انت الأن تتابع خبر7 أعشاب هدية من الله لعباده: تعزز قوة عقلك وتقوي الذاكرة وتحميك من الزهايمر.. متوفرة في كل مطبخ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف خبير الأغذية ومؤسس Seasoned Pioneers، مات ويبستر، عن 4 أعشاب يمكن أن تساعد في تعزيز قوة الدماغ وتعزيز الذاكرة.
اكليل الجبل:
- تعرف عشبة إكليل الجبل باسم عشبة الذاكرة وتستخدم في العلاج بالروائح العطرية لتحسين الذاكرة والتركيز والوضوح العقلي.
تيربا مات :
- - نبات يربا ماتي يساعد على زيادة التشفير وتعزيز الذاكرة ويحتوي نبات المتة على مركب الريسيربين الذي له القدرة على تحسين الذاكرة قصيرة المدى.
سانت جون:
- يمكن استخدام نبتة سانت جون كعلاج تكميلي للاكتئاب الخفيف إلى المتوسط مما يساعد بدوره على تحسين قدرتك على التركيز.
البقدونس والزعتر :
- إن إضافة الأعشاب مثل البقدونس والزعتر إلى نظامك الغذائي قد يساعد في تعزيز القدرات العقلية بسبب محتواها العالي من الفلافونويد.
- تبين أن مركب الأبيجينين الموجود في البقدونس والزعتر يقوي الخلايا العصبية ويخلق روابط قوية بينها. خلايا الدماغ.
النعناع لتقوية الذاكرة:
- ومن المعروف أن النعناع يساعد على تنشيط الذاكرة والاسترخاء. ويمكن شربه كشاي، أو تحليته بالعسل أو السكر، أو إضافته إلى الأطعمة والسلطات.
عين الجمل:
- الجوز، المعروف أيضًا باسم الجوز، مفيد للدماغ لأنه يزود الدماغ بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحفز وظائف المخ. كما أنها تحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة تحفز وتعزز الذاكرة والتركيز.
زيت الزيتون:
- زيت الزيتون هو زيت نباتي مهم يحتوي على الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز الذاكرة والحفاظ على وظائف المخ الطبيعية.