فاكهه مغربية مهملة رخيصة تقوي العظام وتمنع تسمم الكبد وتخفض السكر في 5 دقائق فقط وتعتبر الحل الأمثل لـ " تقوية الذاكرة "

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رياض - احمد صلاح - يعد المغرب ثالث أكبر مصدر للتوت في العالم وويصدر المغرب التوت الطازج بشكل رئيسي إلى الدول الأوروبية ويشتهر التوت المغربي بجودته وطعمه اللذيذ.
وفيما يلي نقدم لكم فوائد تناول التوت لصحة الجسم
- تعزيز وظائف الدماغ وترابطها معًا وتنشيط الذاكرة، وقد تلعب دورًا في إطالة عمر الخلايا الدماغية.
- تقوية جهاز المناعة والمساهمة في خفض تأثير المواد المسببة للسرطان على الجسم.
- المحافظة على سلامة الأوعية الدموية مما يساهم في انخفاض ضغط الدم.
- تحسن نسبة الكوليسترول الجيد في الدم وتفيد في صحة القلب.
- يحمي التوت الخلايا من ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويدعم استجابة الأنسولين للوجبات عالية الكربوهيدرات. وهذه التأثيرات تشمل الأشخاص الأصحاء والأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أيضا.
- يحدث الالتهاب عندما يحاول جسمك الدفاع عن نفسه ضد العدوى أو الإصابة، والتوت له خصائص قوية مضادة للالتهابات.
- أظهرت إحدى الدراسات أن مضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بـ التنكس البقعي المرتبط بالعمر AMD. والتوت بجميع أنواعه غني بمضادات الأكسدة، لذلك يعتبر تناول الكثير منه عامل مساعدة للحفاظ على صحة العينين لفترة أطول.
- يحتوي التوت الداكن على مضادات أكسدة تسمى البوليفينول، وهي التي تساعد مباشرة في حماية الكبد من التلف، وتزيد من قدرة مضادات الأكسدة في الكبد.
- يتصدر التوت قائمة الأطعمة المضادة للأكسدة، حيث يحمي الجسم من الجزيئات التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا والأعضاء. والتوت المختلط بجميع أنواعه يحسن الإدراك والأداء الحركي.
- تساعد النسبة العالية من الألياف في التوت على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث تعمل الألياف القابلة للذوبان على التقاط الكوليسترول الضار خلال مروره عبر الأمعاء وتتخلص منه كنفايات. مما قد يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد على حماية صحة القلب.