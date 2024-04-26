فاكهه مغربية مهملة رخيصة تقوي العظام وتمنع تسمم الكبد وتخفض السكر في 5 دقائق فقط وتعتبر الحل الأمثل لـ " تقوية الذاكرة "

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رياض - احمد صلاح - يعد المغرب ثالث أكبر مصدر للتوت في العالم وويصدر المغرب التوت الطازج بشكل رئيسي إلى الدول الأوروبية ويشتهر التوت المغربي بجودته وطعمه اللذيذ.

وفيما يلي نقدم لكم فوائد تناول التوت لصحة الجسم