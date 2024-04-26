انت الأن تتابع خبر ساعات الفوضى تدق الابواب: الأرصاد المصرية تطلق تحذيرًا مرعبًا... ظاهرة طقسية مجنونة تتسبب في انهيار الأمن والآلاف من الحوادث غدًا في هذا الوقت! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقسا لطيفا نهارا في القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلا في جنوب سيناء وحارا في جنوب البلاد. ومن المتوقع أن يكون الطقس باردا ليلا في أغلب الأنحاء.

توقعات الشبورة المائية

من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية كثيفة أحيانا في بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق مختلفة في البلاد. ستكون الشبورة مائية كثيفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. ستستمر الشبورة المائية من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 8 صباحا تقريبا.توقعات هطول الأمطار

من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطارا خفيفة غدا. كما من المتوقع أن تشهد جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا خفيفة أيضا.

درجات الحرارة المتوقعة