انت الأن تتابع خبر هذا البرج سيودع أيام الفقر للأبد وقد يصبح ملياردير .. عالم الفلك ميشال حايك يكشف عن هوية ملك الأبراج في الشهر الجاري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عما تخبئه الأبراج خلال الشهر الجاري على الصعيد المهني أو الاجتماعي أو العاطفي. ومن هنا، نوضح معًا أبرز توقعات الأبراج ميشال حايك على كافة الأصعدة، وفقاً لمسار الشمس وحركة النجوم والكواكب.

وتوقع الفلكي اللبناني أن يكون إبريل بالنسبة لبرج الجدي شهراً يحصل فيه على رزق كثير وثروة مالية كبيرة مع فرص لزيادة الدخل والحصول على مكافآت مالية ضخمة.

وأوضح خبير الأبراج ميشال حايك أن البرج الأكثر حظاً خلال إبريل هو برج الجدي نظراً لأن كوكب المشتري يستمر في جلب الحظ له وفق قوله.