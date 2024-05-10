أسرع كيراتين لفرد وتنعيم وترطيب الشعر المجعد الخشن مثل الحرير الناعم في ثواني لن تصدقي النتيجة التي ستذهلك

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رياض - احمد صلاح - يحلم العديد من الفتيات بالحصول على شعر طويل ومفرود يمنح مظهرًا جميلًا وجذابًا يلفت الأنظار، ومن الواضح أن الشعر المجعد قد يسبب الإزعاج للكثير من الأشخاص، ولذا يسعون دائمًا لإيجاد حلول لهذه المشكلة الصعبة، ويفضلون الاعتماد على مكونات طبيعية دون التسبب في أي ضرر للشعر، فالمعالجات الكيميائية مثل الكيراتين والبروتين يمكن أن تؤثر سلبًا على الشعر بعد فترة من الاستخدام، حيث تتسبب في تساقطه وتقصفه وجفافه ماسك البيض وزيت الزيتون لترطيب الشعر المجعد

تُعتبر مزيج صفار البيض وزيت الزيتون من المكونات الطبيعية المفيدة لترطيب الشعر وجعله ناعمًا وسهل التمشيط، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لاستخدام هذا القناع:

في وعاء، اخلطي صفار البيض جيدًا. أضيفي ملعقتين من زيت الزيتون إلى الصفار وامزجي المكونين جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس. يمكنك إضافة القليل من الماء لتخفيف الخليط وجعله أكثر سهولة في التطبيق. قسّمي شعرك إلى أقسام صغيرة باستخدام مشط، ثم قومي بتطبيق الخليط على فروة الرأس وشعرك باستخدام فرشاة أو أصابعك.

بعد تطبيق القناع على الشعر بالكامل،

قومي بتدليك فروة الرأس بلطف لتعزيز امتصاص العناصر المغذية. اتركي القناع على شعرك لمدة تتراوح بين 1 إلى 2 ساعة. يمكنك تغطية شعرك بغطاء دش أو منشفة دافئة لزيادة تأثير الترطيب. بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسلي شعرك بالماء البارد واستخدمي شامبو خفيف لإزالة القناع وتنظيف الشعر بشكل جيد. قد تحتاجين إلى غسل الشعر مرتين لضمان إزالة القناع بشكل كامل. ينصح باستخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع كجزء من روتين العناية بالشعر

ماسك البيض بزيت جوز الهند لتغذية وفرد الشعر

يمكنك استخدام قناع البيض وزيت جوز الهند لتغذية وترطيب شعرك، وهنا هي المكونات والخطوات لهذا القناع:

المكونات:

1 صفار بيضة 2 ملعقة طعام من زيت جوز الهند 1 ملعقة من العسل (اختياري)

الخطوات:

في وعاء، اضف صفار البيض واخفقه جيدًا حتى يصبح لديك خليط ناعم. ببطء، أضف 2 ملعقة طعام من زيت جوز الهند إلى الخليط واستمر في الخفق حتى يتم مزجهما بشكل جيد. إذا رغبت، يمكنك إضافة ملعقة من العسل إلى الخليط ومزجها جيدًا، والعسل يعتبر مرطبًا طبيعيًا ومضادًا للبكتيريا، ويمكن أن يضيف لمعانًا إضافيًا للشعر.

قم بتطبيق هذا الخليط على شعرك وفروة الرأس برفق، ويمكنك استخدام أصابعك أو فرشاة لتوزيع القناع بالتساوي. بعد تطبيق القناع، قم بتدليك فروة الرأس بلطف لتحفيز الدورة الدموية وتحسين امتصاص المكونات الغذائية. اترك القناع على شعرك لمدة 20 دقيقة ليعمل على تغذية الشعر وترطيبه.

بعد الانتهاء من الوقت المحدد، اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر، وإذا كنت تشعر بأن شعرك دهنيًا جدًا، فيمكنك استخدام الشامبو لإزالة الباقي من الزيت. إذا كان شعرك غير دهني، يُفضل تجنب استخدام الشامبو بعد استخدام القناع لتسمح للزيوت الطبيعية في الشعر بالبقاء والتغذية.

قناع زيت الزيتون لفرد الشعر المجعد