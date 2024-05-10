انت الأن تتابع خبر "مش حتطولوا مسمار واحد مع إعمار غزة"... رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ينصح المصريين باستغلال أسعار الحديد ويكشف تفاصيل مثيرة للغاية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الحديد انخفاضًا ملحوظًا في الأول من مايو 2024، بعد أن أعلنت شركات الحديد الاستثماري عن انخفاض سعر طن الحديد بقيمة 1000 جنيه بدءًا من 1 مايو.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 37,800 جنيه في المصانع مقابل 38,800 جنيه الأسبوع الماضي. وبلغ سعر طن الحديد الاستثماري للمستهلك 38,600 جنيه.

كما شهدت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضًا أيضًا، حيث أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعار الحديد لشهر مايو 2024 عند 40,700 جنيه

، وهو نفس مستويات شهر أبريل 2024، وبيعه للمستهلك بسعر 41,500 جنيه.