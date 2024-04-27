"سر العشبة المنسية: تخفيض مستوى السكر في الدم في لحظات! هل تعرفون أنها متاحة في كل بيت؟"

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رياض - احمد صلاح - كشف باحثون صينيون عن اكتشاف نبتة طبيعية مهملة تمتلك قدرة عجيبة على خفض مستويات السكر في الدم، مما يشكل أملاً كبيراً لمرضى السكري. يعتقد الباحثون أن مواد تستخرج من نبات الحنظل يمكن أن توفر أساساً لعقاقير جديدة لعلاج داء البول السكري والبدانة.
فوائد نبات يعتبر نبات الحنظل
- من النباتات الخضرية المستخدمة في الطهي والطب في مناطق كثيرة من آسيا. وقد اكتشف الباحثون أن هذا النبات يحتوي على مركبات تساهم في خفض نسبة السكر في الدم، وذلك بناءً على دراسات أجريت على الحيوانات والبشرالحاجة إلى بدائل للعقاقير الحالية
- تظهر الدراسات أن هناك حاجة ملحة إلى بدائل للعقاقير الحالية لعلاج السكري، نظرًا لآثارها الجانبية ومحدودية فعاليتها. وبالتالي، يعتبر اكتشاف فوائد نبتة الحنظل مهمًا جداً في سبيل توفير علاجات جديدة وفعالة لمرضى السكري.
آلية عمل مركبات الحنظل
- قام الباحثون بتجربة عدة مركبات مستخلصة من نبات الحنظل على خلايا بشرية وفئران، وتبين أن هذه المركبات تحفز مستقبلات سكر الدم على الانتقال من داخل الخلية إلى سطح الخلية. وهذا يساهم في تحقيق مزيد من التمثيل الغذائي الفعال لسكر الدم، مما يشابه آثار الأنسولين. كما أظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران أن بعض المركبات المستخلصة من الحنظل تساهم في خفض سكر الدم وحرق الدهون.الاستنتاج
- يحتوي نبات الحنظل على العديد من المركبات النشطة التي يمكن استخدامها في علاج مقاومة الأنسولين والبدانة. ويعد هذا الاكتشاف الحالي خطوة هامة نحو تحسين استغلال نبات الحنظل في العلاجات الطبية وتطوير عقاقير جديدة لمرضى السكري.