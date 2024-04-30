انت الأن تتابع خبر الحائز على جائزة نوبل في العبقرة الفلكية .. كيب ثورن يزف بشائر عام فريد لم يشهده الجميع من قبل لهذا البرج تحديداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف عالم الفلك الأمريكي كيب ثورن عبر قناة "PMG " المخصصة لعلم الفلك والأبراج على موقع "يوتيوب" عن الأبراج الأكثر حظا ماليا في 2024.

ومن المرجح أن يكون مواليد برج الثور الأغنى بين الأبراج جميعهم، وذلك بفضل إرادتهم القوية وقدرتهم على صرف الأموال في الأشياء الأكثر فائدة، ومن ثم يتمكنوا من زيادة ثروتهم إلى حد بعيد، كما أنهم يدركون أيضا أهمية الادخار والاستثمار بحكمة.

في عام 2024 من المرجح أن يحقق مواليد برج الأسد ثروة كبيرة طال انتظارها، كما أن ثقتهم بأنفسهم وتصميمهم يدفعهم نحو تحقيق أهدافهم، ما يمكنهم من التغلب على العقبات واغتنام الفرص.

في هذه السنة سيحظى مواليد برج العذراء بفرص حقيقية لتنمية مشاريعهم وتحقيق المكاسب المالية، بالإضافة إلى أن اهتمامهم بالتفاصيل ستمكنهم من اتخاذ خيارات استثمارية حكيمة والوصول إلى أهدافهم.

يذكر أن كيب ثورن ‏هو فلكي أستاذ جامعي أمريكي وعضو فى الأكاديمية الوطنية للعلوم، والجمعية الفيزيائية الأمريكية، والأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، والأكاديمية الروسية للعلوم حاصل على جائزة نوبل فى الفيزياء.