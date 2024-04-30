انت الأن تتابع خبر حسناء سعودية في عمر الزهور وضعت القرنفل على هذه المنطقة من جسدها لمدة 3 أيام.. وفي اليوم الرابع تفاجأت مما حدث لجسمها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القرنفل هو توابل شهيرة حول العالم خاصة في دول شرق آسيا والهند والصين بسبب استخدامات العديدة وفوائد الكبيرة واحترامه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات الموجودة في مكوناته فتساعد على حل العديد من المشكلات والأمراض خاصة الخاصة بالشعر والبشرة فيدخل في العديد من الوصفات الطبيعية للشعر ليزيد من نعومته ولمعانه وتقويته وسنعرف اليوم أهميته وصفة بالقرنفل للشعر

فوائد استخدام زيت القرنفل للشعر

زيت القرنفل يحتوي على العديد من القيم الغذائية والفوائد التي يحتوي عليها وأهمها كما ذكرنا من قبل هي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تقوم بتحسين وتقوية فروة الرأس وطردها للقشرة المزمنة خاصة لأصحاب البشرة الدهنية فالمركبات النقطة التي يحتوي عليها زيت القرنفل تقوم بتنظيف الرأس وتقوية الفروة والتخلص من اي بكتيريا تأتي بالشعر بسبب تعرضه إلى الاوساخ أو الاتربة اليومية

طريقة استخدام زيت القرنفل لنضارة شعرك