انت الأن تتابع خبر ليفربول يفاجئ الجميع بقرار صاعق.. محمد صلاح خارج أسوار "أنفيلد" ومستقبل النجم المصري في مهب الريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، على تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح صوب دوري “روشن” السعودي لكرة القدم، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في نهاية الموسم المقبل، صيف 2025، ومن المتوقع أن يعود صندوق الاستثمارات السعودي للتفاوض مع اللاعب مرة أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأشارت صحيفة “ذا صن” إلى أن عقد مرموش سينتهي في “دويتشه بنك بارك” صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مؤخرا إلى أنه قد ينتقل قريبا إلى وجهة جديدة.

ويثير عمر مرموش، البالغ من العمر 25 عاما، إعجاب عمالقة الدوري الإنجليزي بقدراته الهجومية حيث تم ربطه مؤخرا بأندية ليفربول وتوتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.وسجل عمر مرموش 15 هدفا وصنع 6 أهداف خلال 33 مباراة خاضها مع فرانكفورت بكافة المسابقات خلال الموسم الجاري.