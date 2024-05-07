انت الأن تتابع خبر اكتئاب وقلة نوم وخسائر مالية.. هل أنت من الـ3 أبراج الأسوأ حظا الفترة المقبلة؟تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتنبأ التوقعات الفلكية إلى فترة مليئة بالتحديات والحزن لبعض مواليد الأبراج، حيث يواجهون صعوبات على كافة الأصعدة، وفقا لموقع

.برج الثور

في العمل، يعاني الثور من صعوبة في التركيز، ما يؤثر سلبا على أدائه وربما ينعكس ذلك على راتبه.

وعلى الصعيد العاطفي، يشعر بالوحدة والاكتئاب، ما يزيد من شعوره بالاضطراب والقلق.

برج العذراءبرج العذراءإعلان

يشهد مواليد برج العذراء

خلال الفترة القادمة بعض التحديات على مختلف الأصعدة، حيث يعانون من صعوبة في النوم بسبب تراكم التفكير الزائد في المشاكل الأسرية.ويواجهون أيضا ضغوطات مالية بسبب زيادة النفقات، ما يؤثر على سلوكهم وحالتهم المزاجية وتوتر علاقاتهم بشركاء حياتهم.

برج العقرب