انت الأن تتابع خبر "سقوط هذه العاصمة العربية".. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن حدث يبكي الجميع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت الفلكية اللبنانة ليلى عبد اللطيف لټضرب من جديد بعدما تناقل الجمهور توقعات صاډمة لها بشكل كبير للغاية، حيث ربطوا ماتنبأت به من حدوث كوارث وحروب بما يحدث حالياً.ليلى عبد اللطيف كانت قد نشرت توقعاتها في الفترة السابقة، وكشفت أن العالم العربي مقبل على كوارث بشړية وحروب وزلزال.

ومن خلال توقعات جديدة، نصحت ليلى عبد اللطيف المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن بداية 2024ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطېر.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء الدول العربية لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.