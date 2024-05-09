انت الأن تتابع خبر طريقة مبتكرة لإسعاد الصغار: كيكة الجلاش الاقتصادية... جربيها الآن بمكونات بسيطة من المنزل! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الجلاش من المعجنات التي يتم تحضيرها بالعديد من الطرق المختلفة ويمكن حشوه أيضًا بمكونات متنوعة، فتارة يمكن حشوه بالحادق وتارة يمكن حشوه بالحلو، ومن الطرق الجديدة والمتميزة في إعداد الجلاش هي كيكة الجلاش الشهية، فقد نالت إعجاب العديد من الأشخاص و أشادوا بطعمها الرائع والمميز من بين العديد من الحلويات، ونحن من خلال هذا المقال سوف نشرح لكم طريقة تحضير كيكة الجلاش بأبسط الطرق وفي وقت سريع تابعوا معنا.

خليكي غير الكل وجددي في الحلو.. طريقة عمل كيكة الجلاش في البيت بمكونات على قد الإيد

طريقة تحضير كيكة الجلاش في المنزل

بكل بساطة وسهولة يمكنك عزيزتي تحضير كيكة الجلاش اللذيذة، كل ما عليكي فقط هو تحضير المكونات و إتباع الطريقة التي سنذكرها لكي في السطور التالية:

5 ملاعق كبيرة من السكر.

عدد لفة جلاش واحدة.

ملعقة وربع من الڤانيليا السائلة.

ملعقة وربع من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

¼ كوب من الزيت.

كوب ونصف من الزبادي البلدي.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات التحضير

هناك بعض الخطوات يجب إتباعها لتحضير كيكة الجلاش الشهية بكل بساطة، تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

نحضر الخلاط الكهربائي ونخفق به كلًا من البيض والزبادي والسكر والبيكنج بودر والزيت والڤانيليا.

نقوم بتجهيز صينية مستطيلة مغطاة بورق الزبدة.

نفرد ورق الجلاش بها مع مراعاة دهن كل طبقتين بالقليل من الزبدة.

بعد أن ننتهي من فرد الجلاش في الصينية نسكب خليط الزبادي والبيض إلى صينية الجلاش وندخلها الفرن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة وفي ذلك الوقت نقوم بإعداد شربات كيكة الجلاش.

طريقة إعداد شربات كيكة الجلاش