انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم الأخيرة واستعدوا لأيام سوداء مرعبة. ليلى عبد اللطيف تثير فزع وخوف المصريين وتكشف ماسيحدث في اواخر ذي القعدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحذر العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من موجة أمطار غزيرة قد تضرب مصر مطلع مايو الجاري، وتنذر بوقوع خسائر بشرية وأضرار كبيرة في البنية التحتية للبلاد

نبهت عبد اللطيف

المعروفة بتوقعاتها المثيرة للجدل والتي

البًا ما تتصدر محركات البحث، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب هذه الكارثة المحتملة.

لقد أصبحت توقعات عبد اللطيف