انت الأن تتابع خبر صلوا صلاتكم الأخيرة واستعدوا لأيام سوداء مرعبة. ليلى عبد اللطيف تثير فزع وخوف المصريين وتكشف ماسيحدث في اواخر ذي القعدة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحذر العرافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، من موجة أمطار غزيرة قد تضرب مصر مطلع مايو الجاري، وتنذر بوقوع خسائر بشرية وأضرار كبيرة في البنية التحتية للبلاد
نبهت عبد اللطيف
- المعروفة بتوقعاتها المثيرة للجدل والتي
- البًا ما تتصدر محركات البحث، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجنب هذه الكارثة المحتملة.
لقد أصبحت توقعات عبد اللطيف
- محط أنظار ومتابعة كثيفة من الجمهور في العالم العربي، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث يتشارك المستخدمون تنبؤاتها ويناقشون مدى صحتها. الملاحظ أن الكثير من توقعاتها قد تحققت في الماضي، مما يزيد من الاهتمام بها ويجدده بالنسبة للأحداث التي قد تؤثر على مصر.
- في ضوء هذه التوقعات، عبر العديد من المتابعين عن قلقهم واتخذوا إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تلك الأحداث المستقبلية، مما يدل على الأثر الواضح لتنبؤات عبد اللطيف على التوقعات الشخصية والجماعية في المجتمع.