انت الأن تتابع خبر اخلطي المكونين من ورق الغار والقرنفل بهدة الطريقة وشاهدي المفاجأة بنفسك العرسان هيبقوا طوابير على باب البيت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر إقبالاً متزايداً، ومن بينها وصفة ورق الغار والقرنفل التي تُستخدم لتحسين صحة الشعر وتعزيز نموه. تُعد هذه الوصفة مفيدة بشكل خاص لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه. وقد لجأت العديد من النساء إلى استخدامها بديلاً عن المنتجات التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالشعر.

الوصفة تعتمد على مكونات بسيطة وطبيعية تشمل:

- ملعقة كبيرة من القرنفل.

- ملعقتين كبيرتين من ورق الغار.

- ملعقة واحدة من حبة البركة.

- ملعقة واحدة من اكليل الجبل.

- ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو.

- ملعقة من زيت الزيتون.

- ملعقة من زيت الخروع.

لتحضير الوصفة

يجب خلط ورق الغار، القرنفل، اكليل الجبل، وحبة البركة مع كوب من الماء في وعاء. يتم غلي المزيج لمدة 15 دقيقة، ثم يُرفع عن النار ويترك ليبرد تماماً. بعد ذلك، يُصفى الخليط ويُضاف إليه الزيوت الطبيعية المذكورة ويُمزج جيداً.

طريقة استخدام