انت الان تتابع خبر فرحي اولادك وقومي بتحضير أجدد أنواع التشيز كيك بالتوت أو الاوريو والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - التوت من الفواكه التي يتم استخدامها في تحضير العديد من الوصفات وخاصة الكيك البارد ومن ضمن الوصفات وصفة تشيز كيك التوت التي يتم تجهيزها على البارد دون الحاجة إلى فرن في أقل وقت ممكن ولهذا فهي وصفة مناسبة للجو لأنها باردة شهية لهذا سنتعرف على طريقة استخدام التوت في تجهيز التشيز كيك.

مكونات عمل تشيز كيك بالتوت

تشيز كيك بالتوت هي من اشهي الحلويات التي نقدمها للأطفال لأن التوت لا يوجد شخص لا يفضل تناوله لذا تكون المكونات الخاصة بتحضيره على النحو التالي:

كوب بسكويت مجروش.

ملعقة زبدة كبيرة

ملعقة ماء دافئ.

نصف كيلو جبنة كريمي.

علبة حليب مكثف.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقتين جيلاتين.

أربعة ملاعق ماء ساخن.

ملعقة واحدة عصير ليمون.

توت طازج ثمن كيلو.

ملعقة سكر أبيض.

خطوات عمل تشيز كيك بالتوت

تحضير تشيز كيك من أبسط الوصفات التي يمكن تجهيزها بالمنزل في أقل وقت ممكن لذا ستكون خطوات التحضير التي عليك اتباعها على النحو التالي:

نضيف ملعقة الماء الدافئة إلى الزبدة المذابة ونسكب البسكويت فوقهم.

خلط البسكويت جيدا حتى يصبح حبيبات متماسكة قليلا.

وضع البسكويت في قاع قالب التحضير ثم القيام بتحضير الطبقة الثانية.

إحضار إناء وسكب به اللبن المكثف والجبنة الكريمي والليمون معا.

وضع الجيلاتين في أربعة ملاعق ماء دافئ وتحريكه جيدا حتى يذوب.

إضافة الجيلاتين فوق الجبنة الكريمي وخلطهم بالمضرب الكهربائي.

وضع هذا الخليط فوق البسكويت وادخاله الثلاجة ليتماسك.

تحضير المربى عن طريق وضع التوت والسكر على النار وتركهم قليلا.

بعد أن يبدأ في التحضير نطفئ النار ونتركها لتبرد ثم نضعها فوق التشيز كيك.

ندخل التشيز كيك الثلاجة ويفضل الفريزر.

بعد أن تتماسك نخرجها للتقطيع ثم تقديمها.

طريقة عمل تشيز كيك الأوريو

هذه الوصفة تتطلب إحضار مجموعة من المكونات وبعد ذلك اتباع الخطوات اللازمة وهي:

أربعة وعشرون حبة بسكويت أوريو.

ثلاث ملاعق زبدة.

ثلاث علب جبنة كريمي.

فانيليا.

ثلاث بيضات.

خطوات التحضير تكون عبارة عما يلي: