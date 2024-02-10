اخر انذار خطير لصنعاء ..أمريكا تهدد الحوثيين بهذه الورقة الخطيرة إن لم توقف هجمات البحر الأحمر.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - عاودت الولايات المتحدة الأمريكية التهديد بتحريك جبهات الحكومة الموالية للتحالف ضدّ صنعاء على خلفية هجمات البحر الأحمر.

وتكثفت المساعي الأمريكية متواصلة لوقف الهجمات التي تشنها جماعه الحوثي الانقلابيه ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي في البحر الأحمر دعماً لغزّة والمقاومة الفلسطينية.

وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن “تيم ليندركينغ” قد أدلى في مقابلة صحفية بتصريحات تضمنت تهديدات مباشرة ضد صنعاء.

وذكر “ليندركينغ” في مقابلة له مع معهد الشرق الأوسط للدراسات المملوك سعودياً أنه كلما طال أمد هجمات الحوثيين “زاد خطر تجدد القتال في اليمن وتعطيل شحنات الغذاء والدواء اللازمة في اليمن وغزة”.

وتابع في صيغة بدت لمراقبين “تهديدية” أن “إحدى المشاكل التي سنواجهها هي أنه كلما طال أمد هذا الأمر، كلما زاد إغراء القوى الأخرى داخل اليمن بأخذ زمام الأمور بأيديهم”.

ويعتقد مراقبون أن تصريحات ليندركينغ هذه تعتبر إنذاراً أمريكياً لصنعاء قبل إعطاء الحكومة الموالية للتحالف ومجلسها الرئاسي الضوء الأخضر للتصعيد في اليمن