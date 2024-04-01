تعرف عليها ..فلكي سعودي يكشف عن العلامات المناخية والفلكية المصاحبة لليلة القدر

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق عن العلامات الكونية والفلكية والمناخية المصاحبة لليلة القدر.

وقال الزعاق إن ليلة أمس السبت كانت أُولى ليالي العشر، وهي الليالي الأرجى لليلة القدر.

وأكد في المقطع الذي أعاد نشره على حسابه في "إكس"، أن أهم ليلة بالعام هي ليلة نزول القرآن الكريم؛ ولذلك أسماها المولى سبحانه وتعالى بليلة القدر.

وأشار إلى إنه "ورد في الأثر أن لليلة القدر علامات كونية وفلكية ومناخية؛ منها شروق الشمس لا شعاع لها، كما أنها ليلة هادئة لا حارّة ولا باردة".

وأضاف أنه من "الراجح عند أهل الأثر أن هذه علامات روحانية وليست كونية، ولا تحدث في كل عام". مبينا أنه "لم يثبت علميًّا أن الشمس تشرق في أي يوم من أيام السنة دون شعاع".