مفاجأة من العيار الثقيل ..دولة أوربية تبحث عن شباب السفر إليها للزواج من فتياتها الجميلات بمرتب محترم !

الرياض - محمد الاطلسي - تقدم أوروبا مجموعة واسعة من الفرص التي تجذب العديد من العرب إليها فإلى جانب العروض الوظيفية المتعددة التي تؤمن دخلاً عالياً، تتمتع هذه القارة بمستوى رفاهية عال يجعل منها مكانًا مثاليًا للعيش وفوق ذلك، تتميز النساء في أوروبا بجاذبية في الجمال تلفت الأنظار من شتى أقطاب الأرض وليس هذا وحسب، بل تواجه أوروبا تحدياً يتمثل في انخفاض عدد السكان من الذكور، ما يدفع بعض الدول هناك لتشجيع الزواج للشباب الأجانب بتيسير إجراءات الهجرة وتقديم فرص عمل بأجور جاذبة، إلى جانب منح الجنسية والدعم المالي لتحقيق حلم الزواج وهنا نستعرض لائحة بأبرز تلك الأمثلة.

الزواج في سان مارينو تُعد سان مارينو نموذجاً فريداً لدولة تحث على الزواج من نساء جميلات، إذ يغلب على تعداد سكانها الإناث، وتبرز الجهود المستثمرة في تسهيل الوصول إلى سان مارينو التزامها بجلب المزيد من الزائرين، كما يتم توفير تأشيرات دخول بأسعار جذابة تتيح للمهتمين إمكانية البقاء لفترة تصل إلى 90 يوماً للتمتع بميزات السياحة وتتسم هذه الجهود بأن الدولة، بالإضافة إلى تحملها التكلفة الكاملة لحفل الزفاف، تقدم هدايا مالية كبيرة وفرص عمل لضمان حياة رغدة للزوجين، وهذا السلوك يعبر عن رؤية تقدمية وعناية فائقة بتحفيز التبادل الثقافي وتحسين مستوى الرفاه لجميع القاطنين في البلاد.متطلبات الزواج في سان مارينو

من الضروري أن يُقدّم المرشحون الوثائق الرئيسية اللازمة، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، شهادات الولادة، وثائق التحصيل الدراسي، ومستندات تُثبت الوضع الاجتماعي الخاص بهم.

تسعى سان مارينو إلى ضمان ثبات واستمرارية الحياة الزوجية داخل البلاد وتحفيز مؤسسة الأسرة كونها العنصر الرئيسي في المجتمع من خلال هذه الإجراءات.

يستطيع الأزواج الإفادة من فرصة نيل جنسية سان مارينو بعد إنجاب طفلهم الأول، وهو ما يسهم في تحسين مركزهم الاجتماعي وامتيازاتهم إضافة إلى ذلك، من مميزات الإقامة الطويلة في سان مارينو للمقيمين الدائمين فترة تصل إلى ثلاثين عاماً، والتي توفر لهم ضمانات الاستقرار لمدة طويلة في هذا البلد الجميل يُرجى من الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل الإتصال بالسفارة السان مارينية في مصر عبر العنوان أو رقم الهاتف المذكورين أعلاه.