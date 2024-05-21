نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية مواعيد مباريات الدوري السعودي وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي يوم الخميس 23 مايو 2024

يحتل الهلال صدارة الدوري في الموسم الحالي برصيد 90 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 78 نقطة في حين جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 61 نقطة، واحتل الاتحاد بطل الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 51 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي..



- الهلال والطائي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد وضمك الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الرياض والنصر الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الاتفاق والشباب الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الرائد والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الفتح والحزم الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- أبها والخليج الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الفيحاء والتعاون الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الأخدود والوحدة الساعة 9 مساء بتوقيت مصر