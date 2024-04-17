اتفرج.. رقص منقبات سعوديات في الصحراء يثير ضجة

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو متداول، مجموعة من الفتيات المنقبات في السعودية وهن يرقصن أثناء كشتة في الصحراء، وهو ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وسط تباين ردود الفعل من النشطاء السعوديين الذين عبر الكثير منهم عن استيائهم من تصرف الفتيات وتوثيقهن للرقص في الصحراء ونشر ذلك على السوشيال ميديا بدون خجل حسب قولهم.

وظهرت الفتيات في الفيديو المتداول وهن يرتدين عباءات سمراء ونقاب، ويتمايلن على أنغام موسيقى بطريقة جريئة أثارت الكثير من ردود الفعل على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلق مغرد قائلا: “الكشتة حلوة و الرقصة حلوة بس لو تكون بينكم”، وكتب مغرد: “شكلها كشتة خاصة كيف انتشر المقطع”.وأضاف مغرد: “كشتة في أرض مكتوب عليها للبيع بالحي عندهم”.

لمشاهدة الفيديو اضغط هناالإبل تفسد كشتة فتيات سعوديات

في ذات السياق، وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة من الفتيات برحلة في الصحراء “كشتة”.

وأظهر الفيديو الفتيات بعدما نصبن خيمة ليجلسن فيها، لكن تفاجأن بمجموعة من الإبل أفسدن عليهن الأمر.

وهربت الفتيات إلى السيارة، بعدما ظهر حوالي 5 من الإبل وأقبلوا على طعامهن والأشياء التي أحضروها معهن وسط صراخ منهن.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، حيث علق أحد الأشخاص قائلا: “قالوا يا شباب في بنات هناك نخرب عليهم”، وتابع آخر: “نهاية كشتة البنات”.