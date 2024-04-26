فتاة سعودية تكشف عن طلب صادم في الشوفة الشرعية... لن تصدق ماذا طلب منها خاطبها والجمهور مصدوم!

الرياض - محمد الاطلسي - فتاة تروي قصتها مع الشوفة الشرعية وأغرب طلب من شاب تقدم لخطبتها روت فتاة تجربتها مع رؤيتها الشرعية، حيث طلب الشخص الذي تقدم لها سيرتها الذاتية للاطلاع عليها، ثم قرر عدم إكمال الخطبة.

وقالت الفتاة في مقطع فيديو نقلاً عن قصة لإحدى متابعاتها:" في شوفتي الشرعية كل شيء كان تمام، حتى سألني الرجال سؤال خلاني استغرب، قال ممكن السي في".وأضافت:" أخبرت والدتي فاستغربت من الموضوع، أنه أول مرة شخص جاي يخطب ويطلب السي في، أنا ما راح أداوم في وظيفة عشان أقدم سي في".

وتابعت:"ردت والدة الشاب المتقدم وقالت أن ابنها يرفض الخطبة لأن الفتاة كانت تعمل من قبل في وظيفة استقبال وكانت تتعامل مع كثير من الرجال بحكم وظيفتها، وأن معدلها الدراسي في الجامعة كان ضعيفاً، وكأنني فاشلة".