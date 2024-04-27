انت الأن تتابع خبر تنبؤات نهاية ابريل ترعب المملكة.. ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من شدة الخوف هذا ماسيحدث في السعودية بعد 5 ايام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في السعودية بعد5 ايام من ابريل الجاري وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة من تدفق الأودية مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة في مناطق غربي السعودية، وسط مخاوف من تكرار سيول جدة عام 2009.

وأشارت الى تأثر السعودية في نصف رمضان بالمنخفض العملاق الذي يضرب بلدان الشرق الاوسط بأمطار طوفانية، وتشكيل سيول جارفة ومدمرة.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.