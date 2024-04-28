الامارات توجه ضربه موجعه للأمير السعودي الوليد بن طلال اثارت غضب واسع ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت على وجوه أعضاء شرف نادي الهلال، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير أحمد بن سلطان، ملامح الحسرة والحزن بعد خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا.

وودع الهلال البطولة القارية رغم فوزه على العين الإماراتي بنتيجة 2-1 مساء أمس الثلاثاء في مباراة الإياب، وذلك لسابق خسارته أمام نفس الفريق 2-4 الأربعاء الماضي في لقاء الذهاب.

وأظهرت اللقطات حسرة وخيبة الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الذي كان جالسا في مدرجات ملعب "المملكة أرينا"، خلال مجريات المباراة وبعد صافرة النهاية، التي أسفرت عن نهاية مشوار فريق "الأزرق الهلالي" في دوري أبطال آسيا.

وسبق للأمير عبد الرحمن بن مساعد أن تولى منصب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال.

وهذه هي المرة الثالثة التي يخرج فيها الهلال من نصف نهائي دوري الأبطال، بعد نسختي 2010 (على يد ذوب أهان الإيراني)، و2015 (أمام شباب الأهلي الإماراتي).

وأخفق الهلال في بلوغ النهائي السادس في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة، حيث سبق له أن توج 4 مرات.

فيما نجح نادي العين بطل نسخة عام 2003، في التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الأعوام (2003، 2005، 2016)