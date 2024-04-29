وصفته بوصف مهين وجارح ..السعودية توجه صفعة مدوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - وصفت الحكومة السعودية تصرفات رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بانها سخيفة وغير مقبولة.

وعبرت المملكة على لسان وزير خارجيتها ، بأن الجيش الاسرائيلي لايقيم وزنا للقوانين الدولية وارتكب مجازر بشعة هزت الضمير العالمي ، وقلبت الشعوب والحكومات على الكيان الصهيوني المحتل ، بما فيهم حلفاء إسرائيل ذاتها.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن التحدث عن انصاف الحلول في قطاع غزة هو "أمر سخيف"، وأن التركيز يجب أن ينصب على حل الدولتين.

وأكد بن فرحان في مداخلة له اليوم الأحد خلال إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض أن قطاع غزة يحتاج 30 عاما لإعادة البناء بعد الحرب الإسرائيلية، مبينا أن تقرير للأمم المتحدة اشار إلى أن إزالة الانقاض تحتاج إلى 15 عاما.

وقال "الأزمة الفلسطينية دخلت شهرها السابع وما زلنا نناقش موضوع هل تدخل الشاحنات الإنسانية إلى غزة.. هذا أمر غير مقبول".

وحذر من ان "أي توسع في العمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة"، في إشارة للهجوم الإسرائيلي المرتقب على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح أن "الوضع صعب للغاية.. وهناك احتمال أن يتوسع.. ونواجه توسعا كبيرا في العمليات العسكرية في غزة... الوضع في غزة كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.. وفشل للنظام السياسي (العالمي) الحالي.. كارثة انسانية.. نريد وقفا لإطلاق النار (في غزة) والتعامل مع تبعات النزاع".

وتابع "من مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين والأمم المتحدة والمنطقة والأسرة الدولية إيجاد حل للقضية الفلسطينية وتفادي المعاناة التي حدثت في غزة، وعدم تكرار هذه الحرب وأن الدماء التي سفكت لم تهدر".

وأضاف وزير الخارجية السعودي "لا يمكن أن نعود للوضع نفسه بعد عامين أو ثلاثة.. لا نريد التركيز على الأزمة الحالية في غزة فقط .. نريد التركيز على حل الدولتين".

وأكد أن "الحديث عن أنصاف الحلول ومصير 2.5 مليون إنسان في قطاع غزة دون التأكد من عدم تكرار الحرب هو أمر سخيف وأي شخص ينتهج هذا النهج هو مخطئ".

وأوضح بن فرحان "علينا أن ننتقل من الكلام إلى الأفعال وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.. نحتاج إلى خطوات على الأرض ولا يمكن ترك الأمر للأطراف المتنازعة".

وتقترب الحرب الدموية الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها السابع مخلفة أكثر من 34 ألف قتيل وأكثر من 7 الاف مفقود ، فيما بات أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.5 مليون شخص مشردين.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى السعودية غدا الاثنين لمناقشة الوضع في قطاع غزة مع المسؤولين السعوديين والعرب.

وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اجتياح إسرائيل لرفح سيمثل أكبر كارثة بتاريخ االشعب الفلسطيني، معربا عن خشيته من توجه إسرائيل بعد غزة للضفة الغربية وترحيل أهلها نحو الأردن.