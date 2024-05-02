باحث سعودي .. لا تعطي أطفالك هذا العصير أبدا لأنه سيسبب لهم مرض قاتل لا شفاء منه..تعرف عليه

الرياض - محمد الاطلسي - اوضح عالم الابحاث المسرطنة الي انه يجب الانتباه قبل ان تشتري العصائر للاطفال

وكشف عالم الأبحاث المسرطنة “الدكتور فهد الخضيري” الي انه لابد وان ينتبه الراغب في شراء العصائر للاطفال فيجب ان لا يشتري العصائر التي يكون مكتوب عليها في العادة (شراب) كما يجب ان يكون العصير طبيعي للطفل.

إن العصائر التي تكون قد كتب عليها (شراب) هو عصير غير طبيعي فحوي علي منكهات صناعية والتي تحوي بطبيعتها علي سكر عال والوان صناعية ونسبة قليلة من العصير الطبيعي وهو بكل تاكيد يشكل خطر علي الاطفال, ورشح الدكتور الخضيري ان يتم شراء العصير فهو يحوي علي نسبة اقل من السكر.

الفرق بين العصير والنكتار والشراب

يوجد فرق كبير بين العصير والشراب والنكتار وهي كلمات تتواجد علي علبة العصير وهناك فرق كبير لا يعرفة الكثير من الناس ولا ينتبهوا لها الا بتدقيق النظر علي العبوات, والشراب يعني ان محتوي العلبة يحوي علي كميات كبيرة من الماء والسكر فلا يحيوي من الفاكهة الطبيعية سوي 10% فقط فهو مشروب غير صحي, والنكتار يحوي علي نسبة 50% من الفاكهة والباقي ماء وسكر ونكهات اضافقية.