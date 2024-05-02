السعودية تكشف عن تطورات جديدة بشأن اتفاق السلام وإنهاء الحرب في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات حول ملف اتفاق السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

وفي هذا الصدد، كشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، 01 أيار، 2024، شرط سعودي جديد للسير باتفاق السلام مع اليمن.

وأكدت بعثة الاتحاد في بيان لها على ضرورة وقف هجمات من وصفتهم بـ”الحوثيين” في البحر الأحمر مقابل السير بتنفيذ خارطة الطريق الأممية في اليمن.

بيان البعثة جاء عقب لقاء جمعها بالسفير السعودي لدى اليمن ، محمد ال جابر، كرس لمناقشة اخر التطورات.

وضمن اللقاء ضمن حراك أوروبي مكثف للسير باتفاق السلام في اليمن بغية خفض التصعيد في المنطقة.

وياتي الحراك الأوروبي بالتزامن مع انسحاب متدرج لبلدانه من البعثة الأوروبية في البحر الأحمر والتي تم نشرها في فبراير الماضي وتعرف بـ”اسبيدس”.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الدفع بالتسوية في اليمن على امل ان ينهي ذلك العمليات اليمنية في البحر الأحمر والتي تطال السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وتربط صنعاء انهائها بوقف العدوان على غزة وانهاء الحصار.

ويأتي الشرط السعودي في اعقاب لقاءات مكثفة في الرياض شارك فيها وزير الخارجية الأمريكي ووفد إسرائيلي وكرست لمناقشة ملفات عدة ابرزها البحر الأحمر.