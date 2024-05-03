اتفرج : صورة تنشر لأول مرة لسيدة الأعمال السعودية التي فتنت الوليد بن طلال بجمالها فطلق أختها وتزوجها؟

الرياض - محمد الاطلسي - رغم مرور أكثر من تسع سنوات على انفصالهما، إلا أن حفل الزفاف الأسطوري الذي أقامه الملياردير السعودي الوليد بن طلال عند زواجه من سيدة الأعمال السعودية أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل، في منتصف 2008، لا يزال يشغل مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام العربية، التي تقوم بنشر صور الاحتفال بين الفينة والأخرى. خصوصاً بعد زواج أميرة الطويل للمرة الثانية من الملياردير الإماراتي "خليفة المهيري"، وسِرقة مجوهرات ثمينة تقدر قيمتها بمليون دولار من غرفة نومها بفندق ومنتجع "ريتز" الفاخر الذي أقامت فيه مع زوجها بعد انتهاء حفل زفافهما.

وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم، قد تزوج في منتصف 2008، من سيدة الأعمال السعودية أميرة بنت عيدان بن نايف الطويل، وهي الشقيقة الصغرى لزوجته الأولى الأميرة أسماء بنت عيدان بن نايف الطويل التي انفصل عنها لأسباب مبهمة، ولم يستمر الملياردير السعودي من أميرة الطويل كثيراً، فقد انفصل عنها في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013، ولم ينجب منها أي أبناء.

ومؤخراً أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تهتم بأخبار المشاهير والنجوم، نشر صور من حفل زواج الوليد بن طلال وأميرة الطويل، واصفين ذلك الاحتفال بالأسطوري.

الوليد بن طلال وأميرة الطويل

يعد الأمير الوليد بن طلال أحد اثرياء العالم ، والده هو الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود نجل الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية.

ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات إقليمية وعالمية، ويحتل دائمًا صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً وله مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية.

أما أميرة الطويل فهي سيدة أعمال سعودية تحمل شهادة في إدارة الأعمال نالتها من جامعة نيو هايفن الأميركية. ولدت أميرة بنت عيدان بن نايف بن سحمي الطويل العصيمي العتيبي في مدينة الدوادمي في منطقة الرياض في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 1983 درست مراحلها المبكرة في مدارس رياض نجد الأهلية، والمرحلة الجامعية في جامعة نيو هيفن الأميركية وتحمل شهادة في إدارة الأعمال.

زواجهما وطلاقهما

تزوجت الأمير الوليد بن طلال عام 2008 من أميرة الطويل وكانت آخر زوجاته. وبعد مرور خمس سنوات، نشرت صحيفة نيويورك بوست الأميركية خبر الطلاق بالتراضي بين الأمير السعودي الوليد بن طلال وزوجته أميرة الطويل وأشارت الصحيفة إلى أن زوجة الأمير الوليد اتفقت مع زوجها على الإنفصال بطريقة ودية مع المحافظة على علاقة طيبة بينهما في أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013. وذكرت مصادر أخرى إلى أن أميرة هي التي طلبت الطلاق بسبب إصرار الأمير الوليد على عدم إنجاب أطفال منها. يذكر أن الأمير لم ينجب إلا من زوجته الأولى الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز وقد رزقا بولدين هما خالد وريم. الوليد بن طلال طالما عبّر عن تقديره ودعمه لما تقوم به الطويل، فوصفها بـ"الوجه المشرّف للمملكة".

زواج أميرة الطويل من رجل أعمال إماراتي وسرقة مجوهرات من غرفة نومها!!

في 9 أيلول/سبتمبر 2018، تزوجت أميرة الطويل للمرة الثانية من رجل الأعمال الإماراتي خليفة بطي المهيري في حفل زفاف أقيم في باريس وكانت شغلت مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تمّ التداول بدعوة لحفل زفافها من الملياردير المهيري الذي يُعتبر سابع أغنى رجل في الإمارات، وتقدر ثروته بـ1.8 مليار دولار.

وقد تعرَّضت "أميرة الطويل" بعد حفل زفافها الفخم من الملياردير الإماراتي "خليفة المهيري" إلى السرقة، وفق ما صرَّحت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفق ما نقلته الصحيفة، أفيد أن أميرة سعودية يعتقد أنها "أميرة الطويل"، طليقة الأمير السعودي الوليد بن طلال، أبلغت عن سرقة مجوهرات ثمينة تقدر قيمتها بمليون دولار من فندق ومنتجع "ريتز" الفاخر الذي أقامت فيه مع زوجها رجل الأعمال الملياردير، بعد انتهاء حفل زفافهما.

وبحسب رجال الشرطة، لم يكن هناك أدلة على حدوث اقتحام للغرفة التي اختفت منها المجوهرات التي لم تحفظ في مكان آمن، ولا تزال هذه القضية قيد التحقيق إذ تعد السرقة الثانية التي يسجلها الفندق لهذا العام.