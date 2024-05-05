عشبة نزلت من السماء..استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن..مفعولها سحري!!

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رياض - احمد صلاح - مشروب ورق الغار الصحي يساعد على التخلص من دهون الكرش والأرداف بسرعة ومدة قياسية وبدون عناء اتباع الرجيم وممارسة الرياضة بشكل مكثف حيث أن لأورلق الغار قدرة رهيبة على تكسير

الدهون الثلاثة الصعبة،

إليكم استخدامات ورق الغار في المطبخ. يعمل مشروب النعناع وورق الغار الصحي على إزالة سموم الجسم، لذا ينصح باستهلاكه بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج، إليكم فيما يلي مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها للحصول على بطن مسطح وجسم

رشيق وصحي.